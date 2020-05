Caixa Econômica Federal abre 16 agências neste sábado em MS para atendimento de serviços essenciais

Agências funcionarão em horário especial de 8h às 14h.

Primeiros da fila chegaram ainda de madrugada, por volta das 3 horas ©Kísie Anoiã

A Caixa Econômica Federal abre 16 agências neste sábado (2) de maio em Mato Grosso do Sul. As agências vão funcionar das 8h às 14h, exclusivamente para atendimento de serviços sociais à população. Poderão ser realizados saque INSS sem cartão; saque de Seguro Desemprego/Defeso.





Sem cartão e senha; saque Bolsa Família e outros benefícios sociais sem cartão e senha; pagamento de Abono Salarial e FGTS sem cartão e senha; saque de conta salário sem cartão e senha; e desbloqueio de cartão e senha de contas.





As unidades terão fluxo de clientes controlado para manter a distância de no mínimo um metro entre as pessoas. Somado a isso, vem sendo efetuada sinalização/delimitação dos pisos externos das agências com ocorrência de formação de filas para manutenção do afastamento social. Para as salas de autoatendimento, será permitida a entrada de um cliente por máquina.





A instituição aponta que reforçou seu protocolo de limpeza e higienização das unidades priorizando a limpeza das superfícies de contato humano, portas de entrada, maçanetas e vidros do entorno, teclados dos ATMs, balcões de caixa e torneiras e aparelhos sanitários com periodicidade mínima de 6 vezes ao dia.





Confira abaixo a relação das agências da Caixa que estão abertas neste feriado: