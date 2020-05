Caixa abre agências em 6 cidades de MS neste sábado para pagar o Auxílio Emergencial de R$ 600

Banco reforçou que as pessoas não precisam passar a madrugada na fila para receber o benefício, e que todos que chegarem das 8h às 12h irão ser atendidos.

©DIVULGAÇÃO A Caixa Econômica Federal vai abrir 9 agências em 6 cidades de Mato Grosso do Sul neste sábado das 8h às 12h, para o pagamento do Auxílio Emergencial de R$ 600 do Governo Federal. Em todo o país, serão 680 agências abertas.





O banco reforçou que as pessoas não precisam passar a madrugada na fila para receber o benefício, e que todos que chegarem no horário estipulado irão ser atendidos.





Confira a lista das agências que abrem no estado:



CAMPO GRANDE - CENTRO - AG. AV AFONSO PENA - AV. AFONSO PENA, 3.436 CAMPO GRANDE - CENTRO - AG. BARÃO DO RIO BRANCO - RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 1119 CAMPO GRANDE - CENTRO - AG. CENTRO CAMPO GRANDE - RUA 13 DE MAIO, 2837 CAMPO GRANDE – CORONEL ANTONINO - AG. PANTANAL - AV. CORONEL ANTONINO, 98 CORUMBÁ - CENTRO - AG. CORUMBA - R CUIABÁ, 1388 PONTA PORÃ - CENTRO - AG. PONTA PORÃ - AV. BRASIL, 3154 TRÊS LAGOAS - CENTRO - AG. TRÊS LAGOAS - AV ANTONIO TRAJANO DOS SANTOS, 321 DOURADOS - CENTRO - AVENIDA MARCELINO PIRES, 1297 NAVIRAÍ - CENTRO - PC PREFEITO EUCLIDES ANTÔNIO FABRIS, 477

Canais Digitais





A Caixa reforça que a prioridade ainda é manter o atendimento digital, por meio do cadastramento por App, site e a movimentação do benefício pelo CAIXA Tem. Dessa forma, o banco reforça a orientação para que a população só se dirija às agências em último caso.





Aqueles que receberam o crédito por meio da Poupança Digital Caixa podem pagar boletos e contas de água, luz, telefone, entre outras, bem como fazer transferências para outros bancos por meio do aplicativo Caixa Tem.





Os beneficiários do Bolsa Família elegíveis para o auxílio recebem o crédito no mesmo calendário e na mesma forma do benefício regular, por meio do cartão Bolsa Família nos canais de autoatendimento, lotéricas e correspondentes Caixa Aqui.





auxilio.caixa.gov.br e da central telefônica exclusiva 111. A prestação de informações sobre cadastro e pagamento do Auxílio Emergencial está disponível apenas por meio do aplicativo CAIXA | Auxílio Emergencial, do sitee da central telefônica exclusiva 111.