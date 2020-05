CAARAPÓ| Dois casos de coronavírus são confirmados no Município nesta quarta-feira (6)

No final da tarde desta quarta-feira (6), o prefeito de Caarapó, André Nezzi, utilizou sua página no Facebook, para informar a população que os dois casos suspeitos de Covid-19 no município atestaram positivos. Veja abaixo o que escreveu o mandatário do Vale da Esperança.





“Infelizmente o que não queríamos acabou acontecendo. As duas pessoas, uma de 43 e outra de 45 anos, de Osasco-SP, que estavam a passeio no distrito de Nova América atestaram positivo para o Covid-19. Eles estão isolados em quarentena em uma residência e nossa equipe da Secretaria de Saúde está tentando identificar todas as pessoas, em torno de 31, que tiveram contato com eles. Quem sentir os sintomas procure nossas unidades de saúde”, informou.





“Diante desta nova situação pedimos atenção redobrada de todos, evitem sair de casa e se precisar sair, saiam de máscaras. Não recebam visita de amigos ou parentes de fora e evitem sair da cidade. Nesta quinta-feira vou me reunir com o nosso comitê de combate ao Covid-19, onde discutiremos algumas medidas emergenciais visando coibir que a doença se alastre em Caarapó”, finalizou o prefeito.





No final da tarde desta quarta-feira foi divulgada a confirmação de mais dois casos confirmados do Covid-19 no Estado, dessa vez na cidade de Jardim.