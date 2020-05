BONITO| Pandemia faz empresas demitirem 29% dos funcionários do setor de turismo do Município

Se não tiver demanda de turistas, o número de demissões pode aumentar nos próximos meses

A crise causada pela pandemia do Covid-19 acertou em cheio o setor do turismo. Em Bonito não foi diferente, com os atrativos fechados, muitos empresários não tiveram outra alternativa e precisaram demitir ao todo, 566 funcionários de suas atividades, o que equivale a 29% dos trabalhadores.





O Observatório do Turismo e Eventos de Bonito-MS (OTEB), coordenado pelo Bonito Convention & Visitors Bureau, com o apoio da Fundação de Turismo do Mato Grosso do Sul, realizou no período de 05 a 20 de maio de 2020, uma pesquisa de sondagem empresarial para levantar o número de demissões provocada pela pandemia do novo coronavírus, no setor turístico da cidade.





Ao todo foram ouvidos 224 empresários do trade turístico de Bonito, correspondendo a 72% das empresas cadastradas. Dos participantes da pesquisa, 84% são Microempresas (ME) e 55% possuem mais de 10 anos de existência.





Apesar da pesquisa apontar que 29% dos funcionários foram demitidos, outros 71% dos trabalhadores continuam com vínculo empregatício.





De acordo com o Presidente do Convention & Visitors Bureau, Rodrigo Coinete, o setor do turismo foi o primeiro a sofrer o impacto da crise do Covid-19 e vai ser um dos últimos a conseguir normalizar suas atividades. Com o fechamento dos atrativos de Bonito, muitos empresários estão tentando segurar seus funcionários, mas o setor não descarta que outras demissões podem acontecer nos próximos meses.





“A expectativa é que o número de demissões aumente caso o setor não tenha demanda de turistas na cidade. Empresários recorreram a uma linha de crédito oferecida pelo Governo para pequenas e médias empresas quitarem suas folhas de pagamento e com isso, conseguiram segurar algumas demissões. Tudo vai depender da demanda que o setor vai ter nos próximos meses”, explicou Coinete.





O Observatório do Turismo e Eventos de Bonito (OTEB) é um centro de monitoramento e pesquisas da atividade turística em Bonito. O OTEB é coordenado pelo Bonito Convention & Visitors Bureau e recebe apoio de diversas organizações públicas e privadas.





O OTEB tem como objetivo o levantamento sistemático e contínuo de dados relevantes sobre a atividade turística em Bonito. Todos os dados coletados são processados e divulgados regularmente via o Boletim Informativo mensal para a imprensa, gestores, profissionais, estudantes e interessados na atividade turística de nosso destino.





Fonte: BONITO INFORMA