BATAGUASSU| Policiais Militares do Município, apreendem veículo carregado com maconha em residência no Jardim Campo Grande

Três homens foram presos e um fugiu

©Tiago Apolinário/Da Hora Bataguassu

Policiais Militares de Bataguassu realizaram no inicio da tarde desta quarta-feira (13) a apreensão de um carregamento de drogas que estava escondida no interior de um veículo, em uma residência no Jardim Campo Grande.





De acordo com as primeiras informações apuradas pela reportagem, até o momento três veículos foram apreendidos e três pessoas foram presas, sendo que um homem de 38 anos, técnico de segurança do trabalho da Prefeitura de Bataguassu e proprietário da residência onde estava o veículo com a droga.





Já os outros dois presos seriam batedores, com o trio foi apreendido uma caminhonete L200 com placas de Bataguassu e um Fiat/Pálio com placas de Nova Laranjeiras (PR). Já a droga estava carregada na carroceria de uma Fiat/Strada com placas de Toledo (PR).





Segundo informações apuradas pelo Da Hora Bataguassu, as diligências tiveram inicio na noite desta terça-feira (12), quando equipes da Policia Militar de Anaurilândia, abordaram um VW/Golf, que seguia sentido a Bataguassu e os ocupantes levantaram suspeitas, de que estivessem realizando o trabalho de batedor para algum tipo de carga ilícita. Foi repassada a informação a equipe da Policia Militar em Bataguassu, que através de policiais a paisanas que estavam de folga, passaram a monitorar o veículo, logo após ele chegar à cidade ainda na noite de ontem.

©Tiago Apolinário/Da Hora Bataguassu

Durante as diligencias as equipes também tiveram a informação de que além do Golf, um Pálio na cor preta também poderia estar junto, ambos realizando o trabalho de batedor para uma Fiat Strada. Ambos ocupantes dos veículos teriam se hospedado em dois hotéis da cidade, porém próximos, e sido vistos e contato, inclusive com o servidor, durante a noite.





Já no final da manhã de hoje o grupo havia se reunido momentos antes na frente do hotel e posteriormente seguiram até a residência na Av. Frei Galvão, no Jardim Campo Grande, sendo que o grupo saiu logo em seguida, momento que os policiais teriam abordado o Pálio próximo a Santa Casa, já o servidor estava em uma caminhonete L200, e retornou até a residência, onde já se encontrava um quarto suspeito, que segundo informações, se trata de um morador de Bataguassu e filho de um empresário da cidade, que estaria na residência e ao perceber a presença dos policiais, empreendeu fuga, não sendo alcançado pelos militares.

©Tiago Apolinário/Da Hora Bataguassu

Em abordagem o servidor teria negado no primeiro momento que havia algum veículo no interior da garagem, porém após ter franqueado a entrada dos policiais, foi localizado o veículo estacionado ao lado do muro, de uma forma que não seria possível notar o mesmo no quintal, em revista na carroceria foi localizada a droga.





Aos policiais o servidor municipal contou que achava que o veículo estava carregado com cigarro, e que iria receber a quantia de R$ 200,00, para realizar a guarda do veículo e também realizar o trabalho de batedor até a cidade de Brasilândia.





Após pesada a droga totalizou 500 Kg divididos em quinhentos tabletes. O veículo Golf não foi localizado pelos policiais, nao sendo possível realizar a abordagem.

©Tiago Apolinário/Da Hora Bataguassu









Fonte: DAHORABATAGUASSU