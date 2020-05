BATAGUASSU| Município registra terceiro caso positivo da Covid-19

A Prefeitura de Bataguassu, através da Secretaria Municipal de Saúde, torna público nesta segunda-feira, dia 11 de maio, o terceiro caso positivo do novo Coronavírus (Covid-19) no município.





Trata-se de um rapaz, de 32 anos, assintomático, que veio de isolamento por ter tido contato em local de trabalho com um amigo testado positivo para a doença (profissional atua em São Paulo).





Há 10 dias, por sua vez, o paciente apresentou dor de garganta.





Ele está em isolamento domiciliar, passou por atendimento médico e passa bem. Os familiares também estão isolados, medida obrigatória para esse tipo de situação.





Todos estão sendo acompanhados pelo órgão municipal, que reitera que as medidas necessárias sobre o caso já foram tomadas.





Diante de mais um caso positivo, a Secretaria Municipal de Saúde reforça a importância dos munícipes seguirem as orientações preventivas, em especial, manter os cuidados de higiene pessoal (lavar as mãos com frequência com água e sabão) e evitar aglomerações.