BATAGUASSU| Laticínio fecha depois de funcionário apresentar sintomas de covid-19

O paciente fez um teste rápido realizado no momento do atendimento no hospital e o resultado deu positivo

Funcionários no pátio da empresa aguardando realização dos testes rápidos ©Elenize Oliveira/Cenário MS

O Laticínio Vale do Pardo em Bataguassu, distante 335 quilômetros de campo Grande, interrompeu as atividades nesta sexta-feira (15) após um funcionário de 50 anos da empresa apresentar sintomas suspeitos do novo coronavírus (covid-19). A medida foi tomada com supervisão da Secretária Municipal de Saúde do município.





Conforme o site Cenário MS, uma das funcionários passou mal durante o trabalho e foi encaminhada ao Pronto Socorro Municipal. O paciente apresentava sintomas para covid-19 e teve amostras para exames colhidas que serão encaminhadas ao Lacen (Laboratório Central de Mato Grosso do Sul) em Campo Grande. Um teste rápido realizado no momento do atendimento deu positivo.

Equipe da Secretária de Saúde e da Vigilância Epidemiológica do município no local ©Elenize Oliveira/Cenário MS

Como medida de segurança, equipes da Secretária de Saúde e da Vigilância Epidemiológica da cidade, estiveram no laticínio e isolaram o setor de atuação do funcionário. Segundo a assessoria de comunicação da prefeitura, os trabalhadores foram submetidos a testes rápidos para apurar se havia novos casos. "Os resultados deram negativos, mas mesmo assim os funcionários do setor estão de quarentena", disse o prefeito Pedro Arlei Caravina.





Procurada pelo jornal Cenário MS, a empresa não quis comentar sobre o assunto. Conforme boletim epidemiológico, divulgado as 12h de ontem (15), pela Secretária de Saúde, o município tem três casos suspeitos em investigação. Dos 3 casos confirmados até o momentos, 2 estão curados.





Outros casos





Pelo menos dois frigoríficos de Mato Grosso do Sul - um em Guia Lopes da Laguna e um em Bonito - foram foco de transmissão do covid-19 entre os funcionários e colocaram os pequenos municípios em alerta. O único frigorífico da cidade de Bonito, no Mato Grosso do Sul, foi interditado no sábado (9) por 7 dias após duas funcionárias de um mesmo setor serem diagnosticadas com Covid-19.