Avião com mais de 100 pessoas cai em área residencial no Paquistão

Ainda não há informações sobre sobreviventes nem vítimas nas casas atingidas pelo Airbus A320

Um avião de passageiros do Paquistão, que teria mais de cem pessoas à bordo, caiu nesta sexta (22) em Karachi, maior cidade do país, segundo informou a autoridade de aviação do país.





Imagens veiculadas na televisão nacional mostraram que o voo da Pakistan International Airlines caiu em uma área residencial, a apenas quatro quilômetros do aeroporto.





Ainda não há informações sobre sobreviventes nem vítimas nas casas atingidas pelo Airbus A320, que sofreu problemas logo antes de pousar."O avião caiu em Karachi. Estamos tentando confirmar o número de passageiros, mas inicialmente são 99, além de oito tripulantes", disse um porta-voz da autoridade de aviação do país, Abdul Sattar Khokhar, acrescentando que o voo PK 8303 saiu de Lahore. "A última coisa que ouvimos do piloto foi que ele estava com algum problema técnico", afirmou outro oficial da instituição. "É um incidente muito trágico."





Um funcionário sênior da aviação civil disse à Reuters que parecia que o avião não conseguia liberar as rodas devido a uma falha técnica antes do pouso.Ainda conforme a mídia local, apesar de a aeronave conseguir transportar cerca de 180 pessoas, a PIA anunciou que voaria com cerca de 50% da capacidade de cada avião para permitir medidas de distanciamento social por conta da pandemia do novo coronavírus.





Um porta-voz das Forças Armadas do Paquistão informou que helicópteros estão sendo usados nas buscas e resgate e que tropas paramilitares chegaram ao local.Nas redes sociais já começaram a ser postadas imagens do local do acidente.





Inicialmente foi publicado pelos meios internacionais de que a bordo seguiam, pelo menos, 90 pessoas, mas esse número foi, entretanto, corrigido para 107.

