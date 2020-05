AUXÍLIO EMERGENCIAL| Parcela de R$ 600 é liberada nesta segunda-feira para nascidos em setembro e outubro

Valor vai para uma poupança digital e pode ser movimentado, de imediato, apenas por meio do cartão de débito

A segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600 será depositada pela Caixa Econômica Federal nesta segunda-feira (dia 25) aos nascidos em setembro e outubro. O valor vai para uma poupança digital e pode ser movimentado, de imediato, apenas por meio do cartão de débito. Os saques e transferências bancárias serão liberados somente a partir do fim de maio.





Porém, quem tiver saldo em conta pode fazer compras, na modalidade débito, em seis mil pontos habilitados em Mato Grosso do Sul com maquininhas da Rede Tendência.





No comércio em geral – como lojas, supermercados, farmácias, conveniência, hortifrúti e atacadistas - o beneficiado paga as compras por meio do aplicativo Caixa Tem, evitando aglomerações.





www.incontre.com.br estão todos os endereços das empresas que já estão habilitadas na sua cidade. Basta acessar e clicar no ícone ‘Cartão de Débito Virtual’, digitar a senha e o sistema vai gerar um código de segurança a cada transação. No siteestão todos os endereços das empresas que já estão habilitadas na sua cidade.





Todos os 79 municípios de Mato Grosso do Sul, além de 29 distritos, contam com as maquininhas. O Estado foi pioneiro no serviço.





Amanhã (dia 26), será depositada a segunda parcela do auxílio emergencial para os nascidos em novembro e dezembro.





O benefício financeiro do governo federal é destinado aos trabalhadores informais, microempreendedores individuais, autônomos e desempregados durante a pandemia do novo coronavírus.









Fonte: CAMPO GRANDE NEWS