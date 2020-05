Atenção motoristas: BR-163/MS passa por obras da CCR MSVia

A CCR MSVia informa os trechos que passam por obras e serviços nesta quinta (21). Em alguns locais, a Concessionária implanta a operação pare-e-siga, e, em outros, desvios no tráfego.





De acordo com o Serviço de Atendimento ao Usuário – SAU, as operações pare-e-siga foram criadas para que as obras e serviços sejam implantados na pista sem grande interferência no tráfego. É importante que o usuário fique atento a esses trechos, pois podem ocorrer retenções momentâneas de tráfego.





Pontos com desvios no tráfego

Pedro Gomes/Coxim – entre os kms 769 e 768;

São Gabriel do Oeste – no km 600;

Jaraguari – entre os kms 519 e 518;

Nova Alvorada do Sul – no km 373 e entre os kms 366 e 364;

Dourados – no km 265 e entre os kms 256 e 251;

Pontos com pare-e-siga

Pedro Gomes/Coxim – entre os kms 788 e 780;

Rio Verde de MT – entre os kms 699 e 698;

Bandeirantes – entre os kms 561 e 558;

Campo Grande – entre os kms 497 e 496 e entre os kms 435 e 434;

Douradina – entre os kms 294 e 293;

Juti – entre os kms 164 e 162;

Naviraí – entre os kms 142 e 140;

Itaquiraí – entre os kms 96 e 94;

Mundo Novo – entre os kms 28 e 27.

Em caso de chuvas, as obras serão suspensas. Todos os trechos estão sinalizados.





A CCR MSVia alerta que o cronograma de obras e serviços é dinâmico, ou seja, outros pontos de intervenção com pare-e-siga ou desvio de tráfego podem ocorrer ao longo do dia. Acompanhe a evolução da situação de tráfego da BR-163/MS por meio do site www.msvia.com.br em tempo real, ou ligue para o Disque CCR MSVia pelo 0800 648 0163 (ligações gratuitas, inclusive para celulares).