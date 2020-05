Arrecadação Estadual tem queda de R$ 265 milhões em abril, aponta balanço

Segundo o governo, foi a pior retração registrada no ano. A queda na arrecadação do ICMS, principal tributo do estado, chegou a 49%.

Foi publicado nesta sexta-feira (29) no Diário Oficial do Estado detalhes da queda de arrecadação do Governo de Mato Grosso do Sul. O relatório mostra uma redução drástica com a pandemia do novo coronavírus, com queda de R$ 265 milhões em abril, a pior retração registrada no ano.





Entre março e abril a queda chegou a 22,3%. Os dados estão no demonstrativo da receita corrente líquida do relatório resumido de execução orçamentária do segundo bimestre de 2020.





O ICMS, principal tributo do estado, teve 49% de queda. O segundo tributo mais importante, o IPVA, fechou em R$ 45 milhões, uma redução de R$ 11 milhões em relação a abril do ano passado, quando foram arrecadados R$ 56 milhões.





O Estado disse que o Governo Federal deve enviar uma ajuda no valor de R$ 620 milhões, e que isso, deve ajudar a equilibrar as finanças.





Também nesta sexta-feira, o Governo do Estado informou que vai depositar os salários dos servidores em 4 de abril, e que o dinheiro estará disponível para saque no dia seguinte. Segundo a Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD), a folha salarial de maio soma R$ 395,4 milhões.