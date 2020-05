AQUIDAUANA| PM desmonta laboratório de refino de cocaína e prende duas pessoas

Foram apreendidas drogas, produtos químicos e equipamentos usados no processo Drogas e objetos apreendidos na ação policial ©DIVULGAÇÃO A Polícia Militar de Aquidauana desarticulou a noite passada um laboratório de refino de cocaína que operava no bairro Nova Aquidauana. Foram presos um homem de 28 anos e uma mulher de 34 anos. Com eles foram apreendidas várias porções de drogas, celulares, balança de precisão, produtos químicos e instrumentos usados no processamento dos entorpecentes.





Conforme apurado, a equipe recebeu denúncia de que uma mulher moradora no Guanandy estava distribuindo entorpecentes. Ela usava uma moto vermelha para fazer as entregas e encomendava o produto do homem, que trabalha na construção civil e após expediente ia até a casa desta mulher levar algumas porções de pasta base para ajudá-la a embalar e vender.





Diante dos fatos, a equipe foi ao local e se deparou com a moto da mulher e com a moto do homem. Eles estavam dentro da casa, manuseando várias porções de pasta base. A partir de então, a equipe foi para a casa dele, no Nova Aquidauana, onde foi descoberto que funcionava o laboratório. Lá, havia uma prensa hidráulica, com pó branco que aparentava ser cocaína.