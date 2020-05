Amigos, Escola e Sindicato lamentam morte de professora campo-grandense

Soraya Ximenes de Sena morreu neste sábado (30) após cair e bater a nuca

Profissionais da educação e amigos lamentaram a morte da professora Soraya Ximenes de Sena, de 59 anos, na manhã deste sábado (30). A professora foi encontrada sem vida pelo SAMU em casa no bairro Monte Carlo após ter batido a cabeça na pia do banheiro.





O caso foi registrado como ‘morte a esclarecer’ na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro. O corpo foi velado e sepultado no Parque das Palmeiras na tarde deste domingo (30).





Soraya era professora na Escola Estadual Arthur de Vasconcellos Dias, no bairro Estrela do Sul. A página da escola no Facebook informou a morte aos seguidores. ”Queridos, é com pesar que informamos o falecimento da nossa diretora adjunta Soraya Sena. A família EEAVD está em luto. Sigamos em oração e carinho uns com os outros”, escreveu o perfil.

Nos comentários, amigos e próximos lamentaram a morte da professora. “Que Deus conforte a família, trabalhei com ela no AVD por uma década, excelente profissional e pessoa”, escreveu uma. “Foi uma segunda mãe para meus filhos… descanse em paz minha princesa, vou sentir muitas saudades”, escreveu outra.







O Sindicato Campo-grandense dos Profissionais da Educação Pública, a ACP, se manisfestou através de nota no site do Sindicato e prestou homenagem à professora.





”O Sindicato Campo-grandense dos Profissionais da Educação Pública – ACP lamenta profundamente e manifesta grande pesar pelo falecimento da diretora-adjunta da EE Dr. Arthur de Vasconcelos Dias, professora Soraya Sena.





A Diretoria do sindicato externa as mais sinceras condolências à família e amigos, por esta inestimável perda, e roga que as forças divinas confortem os corações de todos que conheciam e amavam a professora Soraya.





Prestamos nossa singela homenagem, exaltando o importante papel que desempenhou na luta por uma educação pública de qualidade”.