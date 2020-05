ALEMS| Prorrogação do abono e calamidade pública em Paranaíba e Batayporã passam pela CCJR

A CCJR considerou inconstitucional seis proposições. O Projeto de Lei 75/2020 , de autoria do deputado Antônio Vaz (Republicanos), lista as academias de musculação, ginástica, natação, hidroginástica e artes marciais como atividade essencial à saúde em período de calamidade pública no Estado do Mato Grosso do Sul, sendo vedada a determinação de fechamento total desses locais.