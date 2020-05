ALEMS| Deputados começam a debater projeto que prorroga abono salarial por 1 ano

Proposta chegou nesta terça-feira (12) ao plenário da Assembleia, enviada pelo governo estadual

Plenário da Assembleia Legislativa, durante sessão em videoconferência ©DIVULGAÇÃO

O projeto que prorroga o abono salarial dos servidores estaduais, até maio de 2021, chegou hoje (12) na Assembleia, para ser votado pelos deputados. A proposta visa manter o acréscimo de R$ 200,00 para os funcionários por mais um ano, já que o benefício tem validade até 30 de maio de 2020.





A prorrogação do abono foi pedida pelos deputados na semana passada, inclusive por meio de uma indicação coletiva, enviada ao governador Reinaldo Azambuja (PSDB). Logo depois, o líder do Governo, o deputado Gerson Claro (PP), confirmou que a gestão estadual iria manter o benefício e enviar em regime de urgência a proposta.





O abono salarial no valor de R$ 200,00 se trata de um acréscimo no salário dos servidores nos últimos anos, que precisa ser votado todo mês de maio, já que ele tem validade de 12 meses. A proposta será votada neste ano, já que a lei de socorro aos estados e municípios, prevê como condição o congelamento dos salários (servidores) até o final de 2021.





No ano passado, o secretário estadual de Administração, Roberto Hashioka, informou que o abono representava 13% do salário dos servidores (estaduais), na média geral. Com a proposta enviada hoje (12), o governo estadual vai manter as mesmas condições dos anos anteriores.





O presidente da Assembleia, o deputado Paulo Corrêa (PSDB), ponderou que a manutenção do “abono” será importante para o salário dos servidores, já que nas reuniões que começaram ontem (11) com 38 sindicatos, o governo estadual já adiantou que não deve conceder “reajuste salarial” nesta no, na data-base, devido a crise financeira em função da pandemia.





Por Leonardo Rocha