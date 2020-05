Águas Guariroba entrega equipamentos de segurança para lares de assistência aos idosos em Campo Grande

A Águas Guariroba entregou nesta sexta-feira (22) equipamentos para ações de prevenção ao novo coronavirus, para lares de assistência a idosos em Campo Grande. A entrega foi realizada na Associação Asilo São João Bosco e na SIRPHA Lar dos Idosos. Foram entregues cerca de 2 mil máscaras, além de óculos de proteção, toucas e máscaras N95.





Os equipamentos foram adquiridos após um pedido feito pelas instituições no auxílio às ações de prevenção, já que o população idosa é um dos principais grupos de risco para a doença. Para o gerente regional de responsabilidade social, Willian Carvalho, a Águas Guariroba tem um compromisso voltado a ações sociais, auxiliando também instituições em um trabalho conjunto no enfrentamento ao novo coronavirus.





“Desde o primeiro contato feito pelos lares de assistência aos idosos, a Águas Guariroba se prontificou em ajudar na aquisição dos equipamentos, por serem essenciais na prevenção ao novo coronavirus. Estamos em um cenário de pandemia e os cuidados com a população idosa são essenciais neste momento”, destacou o gerente.

Para a superintendente do Asilo São João Bosco, Cleo Shamah, a parceria da comunidade e empresas do setor privado e público tem desempenhado um papel essencial nas ações de cuidados aos idosos da associação.





“A nossa instituição assim como outras, sobrevivem das doações da comunidade e de outros parceiros. Cuidamos e damos assistência ao público de maior vulnerabilidade à doença, por isso contamos com a ajuda do setor público e privado. E neste momento assustador é mais importante do que nunca, a doação e a parceria de empresas como a Águas Guariroba”, disse a superintendente.





Para o enfermeiro Anderson Gonçalves de Souza, da SIRPHA Lar dos Idosos, a parceria entre as instituições está sendo essencial no enfrentamento à pandemia, principalmente para as associações que dependem também da mobilização no setor público e privado.





“A principal ajuda no momento é em relação aos equipamentos para proteção dos idosos e dos funcionários que fazem a assistência. A parceria de empresas como a Águas Guariroba vem sendo essencial para que a instituição garanta os cuidados e a proteção tanto dos idosos como de seus técnicos, neste período atual de pandemia”, diz Anderson.