Vereador Vinícius Siqueira troca de partido e se une a Contar e Soraya

O vereador Vinícius Siqueira deixou o DEM e se filiou ao PSL na sexta-feira (3), último dia do prazo para mudança e filiação partidária. O vereador tem se destacado na Câmara por fazer oposição responsável ao prefeito de Campo Grande.





“O time que tem a missão de combater a corrupção, renovar e promover a verdadeira mudança em Mato Grosso do Sul ganhou mais um soldado para lutar nas trincheiras por Campo Grande”, comentou o deputado estadual Capitão Contar, referindo-se à filiação de Vinicius.





Siqueira tem trabalhado pautas de interesse dos campo-grandenses. Em seu mandato, se posicionou contrariamente ao aumento dos salários do prefeito e dos vereadores, a regulamentação dos motoristas de aplicativo, a abertura da caixa preta do Flexpark, a cobrança da Taxa de Lixo e sobre a falta de transparência no contrato da prefeitura com o Consórcio Guaicurus.





Contar diz que Vinicius tem atuação política semelhante a sua e a da senadora Soraya Thronicke, de fortalecer o trabalho de combate à corrupção, incentivando ações limpas e sem amarras. “É isso que pode fazer com quem o nosso país mude”, destaca Contar.





Ao comentar a mudança de partido, Vinicius ressaltou o respeito pelo trabalho do Capitão Contar e da senadora Soraya. “Participamos de vários atos, manifestações e caminhadas pelo impeachment de Dilma Roussef, a favor da Lava Lato e do então juiz Sérgio Moro, contra o Supremo e os bandidos que roubaram o país”, afirma.