Uso adequado dos EPIs ampliam medidas de prevenção ao novo coronavírus

O uso do Equipamento de Proteção Individual (EPI) é a garantia da saúde e segurança do trabalhador, evitando que seja exposto a situações de acidentes de trabalho. Para as atividades que possam oferecer algum tipo de risco para o colaborador, fazem parte dos EPI’s: óculos, luvas, protetor auricular, capacetes, botas, máscaras, cinto de segurança, protetor solar e outros itens para proteção.

Seguindo criteriosamente o uso de cada equipamento, o operador de retroescavadeira da Águas Guariroba, Ismael de Paula Oliveira, aprendeu desde criança a importância do uso do EPI. É um aprendizado que traz até hoje e que se tornou parte da sua rotina. “O meu pai é um grande exemplo no uso dos itens de proteção individual e exigia que seus companheiros de trabalho utilizassem. Foi membro da CIPA (Comissão Interna de Prevenção a Acidentes) e chegou a receber prêmios por dar apoio no uso dos equipamentos. Então para mim, virou um ato comum utilizar o equipamento, é como se fosse o meu uniforme” destaca Ismael.

Para o operador, o uso do equipamento de proteção é imprescindível e usá-lo de forma correta é garantia da segurança no local de trabalho e de se evitar consequências no futuro.

“O EPI faz parte do funcionário, praticamente faz parte da minha rotina. É através dele que há a garantia da integridade física e da saúde do trabalhador. Sempre procuro orientar os meus colegas sobre o uso correto. No nosso dia a dia é necessário fazer uma reflexão. É melhor usarmos um abafador auditivo agora, do que no futuro corrermos o risco de usar um aparelho auditivo. É um ato simples de proteção e prevenção”, reforça Ismael.

O uso dos equipamentos de proteção é determinado por uma norma técnica chamada NR 6 (Norma Regulamentadora) do Ministério do Trabalho, que estabelece que os EPIs sejam fornecidos de forma gratuita ao trabalhador para o desempenho de suas funções dentro da empresa.

Segurança redobrada

Além do reforço das orientações sobre o uso correto dos EPI’s, as medidas de prevenção ao cenário do novo coronavirus também fazem parte das ações de segurança do trabalho. Para o coordenador regional de segurança do trabalho da Águas Guariroba, Sergio Laraia, as orientações de uso dos equipamentos ganham mais um reforço através das instruções de higienização durante o manuseio, além das ações instrutivas seguindo os protocolos de segurança do Ministério da Saúde.

“O uso do EPI é obrigatório para os operadores em campo. Para aumentarmos essa segurança, ampliamos para todas as unidades as recomendações de higiene para o manuseio do equipamento, principalmente óculos, protetores auriculares, mascaras e protetores solares. Além disso continuamos divulgando os cuidados através do DDS (Diálogo Diário de Segurança), que estão sendo realizados ao ar livre, seguindo as normas de saúde”, destaca o coordenador.