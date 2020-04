Unidades do Fácil retomarão atendimento ao público na próxima segunda-feira (13)

Protocolos de segurança foram alinhados para garantir a segurança dos servidores e usuários

Três unidades da rede de atendimento Fácil retomarão o atendimento ao público na próxima segunda-feira (13.04), em seu horário habitual das 08h às 16h, são elas: General Osório, Guaicurus e Aero Rancho.





Para alinhar os protocolos de segurança a serem adotados, a Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD), por meio da Superintendência de Orçamento, Administração e Finanças (SOAF), realizou uma reunião com os gestores das unidades do Fácil na terça-feira (07.04).





Entre as medidas, estão: distância mínima de dois metros entre usuários; redução do número de pessoas dentro do Fácil, permitindo apenas 10 pessoas em cada unidade; organização de fila única no lado externo; entre outras ações preconizadas pela Organização Mundial da Saúde e Ministério da Saúde.





Cabe salientar que a unidade localizada no Shopping Bosque dos Ipês permanecerá com o atendimento ao público suspenso, pois a unidade segue as diretrizes do estabelecimento comercial.





FÁCIL





As unidades do Fácil estão com o atendimento suspenso desde o dia 23 de março com o intuito de proteger os servidores públicos estaduais e toda a população sul-mato-grossense de aglomerações e, consequentemente, da proliferação do coronavírus.





As quatro unidades do Fácil estão localizadas em pontos distintos de Campo Grande e são compostas por variados órgãos do Governo, bem como, Águas Guariroba, Energisa e correspondente bancário, para garantir que os atendimentos estejam cada vez mais perto da população.