TRÊS LAGOAS| Reforço contra COVID-19: Prefeito acompanha agenda do secretário estadual de saúde, Geraldo Resende, no Município

Na tarde de terça-feira (29), o prefeito de Três Lagoas, Angelo Guerreiro, acompanhou a agenda de visitas do secretário estadual de saúde, Geraldo Resende, em Três Lagoas. O primeiro encontro foi no pátio do 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros, onde o secretário concedeu coletiva de imprensa e conheceu de perto o local onde está sendo realizado o DRIVE-THRU para exames da COVID-19.





Na ocasião, estiveram presentes o vice-prefeito Paulo Salomão, secretária de saúde Angelina Zuque, secretário de governo, Daynrler Leonel, membro do Comitê de Enfrentamento à COVID-19, Cassiano Rojas Maia, diretores e técnicos de saúde.





Ao responder perguntas sobre a atual situação de Mato Grosso do Sul sobre o Coronavírus, Geraldo Resende disse estar preocupado com a posição que o Estado ocupa diante do cenário nacional.





“Falando em desrespeito ao isolamento social e medidas preventivas, ocupamos o segundo lugar na questão e isso muito nos incomoda. A SES e os Municípios estão correndo contra o tempo para adequar e equipar as unidades de saúde, lançando inúmeras campanhas e ainda assim, boa parcela da população não entendeu a gravidade da situação. Só haverá um controle se o cidadão colaborar”, disse.





Guerreiro completou dizendo que “Três Lagoas, desde o início da propagação do Coronavírus, tomou as medidas impostas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e tentamos ao máximo proteger nossa sociedade da pandemia. Atualmente, empresas e instituições do Município têm fortalecido nosso trabalho de enfrentamento, mas ainda assim, a maior força dessa luta é a conscientização da população diante da gravidade da COVID-19”.





Na sequência, prefeito e secretário seguiram para o Posto Fiscal da BR-262 para acompanhar as abordagens na Barreira Sanitária, realizadas por agentes da Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal e Secretaria da Fazenda e Iagro.





O secretário ainda visitou o Hospital Auxiliadora para conhecer de perto a realidade e necessidades da Instituição para o tratamento e isolamento de pessoas diagnosticadas com a doença.