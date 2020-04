Três desafios do Governo diante da pandemia do coronavírus

©Saul Schramm

O secretário de Governo e Gestão Estratégica de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, destacou nesta quinta-feira (2) que o Governo do Estado trabalha para vencer três desafios diante da pandemia do covid-19 (doença causada pelo novo coronavírus): diminuir o contágio da doença; aumentar a capacidade de atendimento hospitalar; e proteger empresas e empregos.





Ele falou sobre o assunto na live de hoje nas redes sociais do Governo do Estado. O vídeo completo está disponível no Facebook





Riedel ainda divulgou balanço do trabalho realizado em cinco das 13 barreiras sanitárias do Estado: Aeroporto de Campo Grande; Aparecida do Taboado (divisa com SP); Bataguassu (com SP); Mundo Novo (com PR) e Três Lagoas (com SP). Foram 1.700 pessoas monitoradas, 709 meios de transportes fiscalizados; e quatro pessoas sintomáticas encaminhadas para atendimento de Saúde.





As demais barreiras começam a funcionar até o final desta semana: Anaurilândia (com SP), Brasilândia (com SP), Cassilândia (com GO), Chapadão do Sul (com GO), Costa Rica (com GO), Paranaíba (com MG), Naviraí (com PR), Selvíria (com SP) e Sonora (com MT)





Participaram ainda da transmissão ao vivo os secretários Geraldo Resende (Saúde) e Christinne Maymone (adjunta de Saúde) divulgando os novos números do coronavírus em Mato Grosso do Sul. Até hoje são 53 casos confirmados.





Live





