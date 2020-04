Terça-feira será seca com máxima de 37°C e sem previsão de chuva

Inmet afirma que até o final da semana umidade vai ficar abaixo dos 20% nas regiões sul e sudoeste

Terça-feira (28) começa com prognóstico de mais um dia quente e seco em Mato Grosso do Sul, com máxima de 37°C, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). As temperaturas amenas da manhã rapidamente vão embora dando lugar à elevação que se vê durante as tardes.





Amanhã, segundo o Inmet, a nebulosidade deve aumentar, mas ainda não há previsão de chuva. Além da secura, a saúde deve sofrer um pouco mais com a estiagem. Conforme o Inmet, a semana termina com umidade abaixo dos 20% nas regiões sul e sudoeste do estado.





Campo Grande fica, nesta terça, entre máxima de 31°C e mínima de 19°C. Coxim e Pedro Gomes registram máxima de 34°C e mínima de 22°C. No leste, Água Clara e Três Lagoas fazem máxima de 31 e mínima de 20°C. Aquidauana, Miranda e Corumbá ficam entre a máxima de 37°C e a mínima de 23°C e Dourados, Amambai e Ponta Porã, entre a máxima de 32°C e a mínima 20°C.