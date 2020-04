Terça-feira começa com máxima de 33°C e previsão de tempestades severas em MS

Temperaturas já caíram mais de 5°C e depois de chuva forte com granizo no sul, cidades do Pantanal devem ficar atentas

O dia começa nesta terça-feira (14) com as temperaturas já em queda depois que a frente fria que entrou pelo sul foi deixando tempestades com granizo em cidades como Ponta Porã e Amambai e derrubando as temperaturas. O dia amanhecem com queda de mais de 5°C em várias cidades, a exemplo de Campo Grande, e a máxima para esta terça é de 33°C em Mato Grosso do Sul.





Conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a massa de ar frio segue caminho e hoje se conecta com a instabilidade da região noroeste. O resultado, segundo o Instituto, é de tempestades severas em cidades do Pantanal e sudoeste.





A previsão do Inmet é de chuva em todas as regiões de Mato Grosso do Sul. Em Campo Grande a máxima será de 26°C e a mínima de 21°C. No centro norte, São Gabriel do Oeste e Coxim devem registrar temperatura máxima de 32°C e mínima de 22°C.





No leste, Água Clara e Três Lagoas ficam entre a máxima de 33°C e a mínima de 21°C. Aquidauana, Miranda e Corumbá têm máxima prevista de 30°C e mínima de 22°C. No sul e sudoeste, Dourados, Amambai e Ponta Porã ficam entre a máxima de 31°C e a mínima de 17°C.