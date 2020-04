Tenda de UBS incendiada tinha sido alvo de ladrões uma semana antes

Na ocasião, criminosos levaram balança, termômetro e outros equipamentos essenciais para o atendimento dos pacientes

Equipamentos de tenda ficaram destruída após incêndio ©Henrique Kawaminami/Arquivo

A tenda para atendimento de pessoas com suspeita de coronavírus montada na UBS (Unidade Básica de Saúde) Doutor Albino Coimbra Filho, localizada na Rua Terlita Garcia, no Bairro Santa Carmélia, foi furtada uma semana antes do incêndio que ocorreu na madrugada de quarta-feira (15). Na ocasião, foram levados equipamentos essenciais para o atendimento dos pacientes, como balança, termômetro e aparelho para medir pressão.





Conforme apurou a reportagem do Campo Grande News, um boletim de ocorrência sobre o furto foi registrado na ocasião e a investigação agora é sobre o incêndio que atingiu o local na madrugada da quarta-feira (15). As chamas destruíram macas, cadeiras e o climatizador da tenda que estava funcionando desde o dia 23 de março. A Sesau (Secretaria Municipal de Saúde Pública) informou na ocasião que o incêndio foi causado por curto-circuito.





Testemunhas ouvidas pela reportagem acreditam que o fogo tenha começado após tentativa de furto da fiação e reforçam que o problema é a falta de muros aos fundos da construção, favorecendo a entrada de criminosos e aumentando o sentimento de insegurança.





Para ter detalhes sobre o incêndio, a reportagem entrou em contato com a assessoria do Corpo de Bombeiros. Eles informaram que ficam focados no combate e que a determinação sobre as causas do incêndio é de responsabilidade da Polícia Civil.





A Sesau foi acionada novamente nesta quinta-feira (16) e respondeu que aguarda o laudo da polícia sobre o incêndio. “Não há uma conclusão ainda sobre a possível causa. Pelo relato colhido na unidade, a hipótese continua sendo um curto-circuito, que pode ter sido ocasionado por uma tentativa de furto, considerando que a energia da tenda estava desligada”, responderam.





Sobre a insegurança na unidade, a assessoria da Sesau respondeu que um agente da Guarda Municipal fixo é responsável por fazer a segurança dos pacientes, servidores e do patrimônio.





Em relação ao muro, eles informaram que a solicitação já foi realizada e aguardam os trâmites para liberação da obra.





Por: CAMPO GRANDE NEWS