Startup incubada na UFMS produz protetores faciais e conserta ventiladores mecânicos

©JOÃO CARLOS SIQUEIRA

A startup Eng – Soluções Tecnológicas, empresa incubada pela Pantanal Incubadora Mista de Empresas da UFMS (Pime), entregou, no sábado, 28, vinte e seis protetores faciais para o Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (Humap) produzidos por impressora 3D.





Módulos de pressão e peças eletrônicas com defeito de ventiladores mecânicos do Humap também foram enviados para verificar a possibilidade de conserto.





A mediação surgiu com o professor da Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo e Geografia (Faeng), Edson Antônio Batista, que levou a demanda do hospital para a startup. “Recentemente, criou-se um grupo de pesquisadores com o intuito de avaliar as demandas da pandemia. Em cima dessas demandas, criaram-se duas frentes, uma de proteção facial e outra de ventiladores mecânicos. Nós entramos em contato com a Eng – Soluções tecnológicas, que é uma startup incubada na UFMS, cuja expertise é justamente a parte eletrônica”, explicou.





Por enquanto a produção de protetores faciais está concentrada para o Humap e não teve custos, mas segundo Edson Batista, a ideia é que outras instituições possam ser atendidas, como o Corpo de Bombeiros. O professor acrescentou que “o intuito é que a gente siga nessa demanda, principalmente, se surgir a parte de produção de ventiladores”.





O socio-administrador, João Carlos Siqueira, explica o processo de produção dos protetores faciais. “Com a impressora 3D você consegue fazer a estrutura e compra alguns materiais nas papelarias para fazer uma máscara de proteção. A impressora nós temos aqui na empresa e compramos o que falta para produzir e realizar as montagens”.





A Eng – Soluções Tecnológicas possui entre seus sócios egressos da graduação e pós-graduação em Engenharia Elétrica da UFMS.





Sobre o grupo





A iniciativa surgiu com o professor Marco Antônio Cortez, do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, que reuniu pesquisadores do estado nas áreas de engenharias e saúde para identificar demandas advindas da pandemia do Coronavírus e possíveis soluções.

Protetor facial





Circuitos de ventiladores









Por: Talita Oliveira