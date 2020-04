Sikêra Jr chora, revela que está com coronavírus, mas passa bem: "Não subestimem a doença"

Apresentador foi diagnosticado com Covid-19

No Alerta Nacional desta quarta-feira (29), o apresentador Sikêra Jr disse que está com o novo coronavírus (Covid-19), mas passa bem. "Estou aqui, apesar de muita especulação", disse o apresentador desmentindo algumas fake news sobre ele estar em estado grave. "Estou em casa, um infectologista está me acompanhando, estou me recuperando.".





"É uma surpresa, né? A gente acha que só pega fogo na casa do vizinho. E a vida me deu essa lição. A gente não acredita enquanto não acontece com a gente, né? Enquanto acontece com o nosso vizinho, normal. Mas quando acontece conosco, a história é outra. E é isso. Estou aqui, apesar de tanta especulação", contou.





Sikêra ainda disse que acredita ter contraído a doença da enfermeira de sua esposa, que estava frequentando sua casa. "Peguei dentro da minha casa", afirmou.





"Agora estou bem, estou bem acompanhado. Estou tomando a medicação, seguindo à risca o que eles me orientaram. Pedi a Deus para que eu passe por essa. É um vírus longo, e a Ciência está brigando para conseguir uma fórmula nova", completou.





O apresentador também disse que está ansioso pela volta: "Quero voltar logo, gritar aí no estúdio", brincou. "Não subestimem a doença, é mais sério do que eu imaginava", finalizou Sikêra.





Confira o vídeo: