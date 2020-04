Sexta vítima de coronavírus no Estado era ex-vereador e ex-prefeito em cidade do interior

Ele também foi presidente da câmara de Três Lagoas

José Marques foi prefeito e vereador em cidades de MS ©Danilo Fiúza Foi identificado como José Francisco Marques Neto, de 87 anos, a sexta vítima do coronavírus em Mato Grosso do Sul. Marques Neto foi vereador em Três Lagoas, cidade a 338 quilômetros de Campo Grande, onde faleceu vítima do Covid-19 na manhã desta terça-feira (21).





José Francisco Marques Neto foi vereador e também presidente da Câmara Municipal de Três Lagoas, sendo também o primeiro prefeito de Brasilândia. A confirmação de que ele é a sexta vítima do coronavírus no Estado foi feita nas redes sociais, por vereadores do município.





Coronavírus em Mato Grosso do Sul





A SES (Secretaria de Estado de Saúde) divulgou no boletim epidemiológico desta terça-feira que o Estado agora tem 173 casos confirmados, além da sexta morte. Esta é a segunda morte registrada em Três Lagoas, sendo o primeiro homem a morrer vítima do Covid-19.





As outras cinco vítimas eram mulheres, acima dos 60 anos, duas moradoras em Batayporã, duas em Campo Grande e uma de Três Lagoas. José Francisco Marques Neto é considerado um caso de contaminação comunitária, já que segundo a SES, não teve histórico de viagem ou contato com pessoa contaminada.