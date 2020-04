Sexta-feira terá máxima de 33°C em MS com alerta de queda brusca de temperatura

Alerta de perigo potencial abrange 58 municípios em razão da diminuição entre 3 e 5 graus das temperaturas

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta para queda brusca de temperatura em 58 cidades de Mato Grosso do Sul, incluindo Campo Grande, nesta sexta-feira (3), até as 22h59. Hoje atua sobre o estado uma frente-fria que derruba a máxima de 38°C para 33°C no Estado.





O alerta ocorre pela redução de 3 a 5 graus, definida pelo Inmet como “ligeira queda” da temperatura e que os termômetros já voltam a subir durante o final de semana. Nesta sexta, ainda aumentam condições de chuva no noroeste, norte e nordeste de Mato Grosso do Sul, conforme Inmet, e a próxima semana deve chegar acompanhada de chuvas fortes no sul e sudoeste do Estado.





Para hoje, Campo Grande tem máxima prevista de 30°C e mínima de 21°C. Em Coxim, Pedro Gomes e São Gabriel do Oeste, na região norte, a previsão é de máxima de 32°C e mínima de 24°C. No leste, Três Lagoas e Água Clara devem ficar entre a máxima de 33°C e a mínima de 23°C.





Aquidauana, Miranda e Corumbá, no Pantanal, tem temperatura máxima estimada em 30°C e mínima de 22°C. No sul e sudoeste, Dourados e região e cidades como Ponta Porã registram máxima de 28°C e mínima de 19°C.