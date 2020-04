Semana de Transformação Digital aborda desafios para superação do coronavírus

Para o cofundador do TransformaçãoDigital.com , Igor Lopes, o momento é de refletir. “É hora de buscar conhecimento e mudar o posicionamento. Se as pessoas estão abrindo mão dos seus produtos ou serviços, não adianta seguir fazendo o que você está acostumado. Situações como as que o mundo está passando fazem com que o consumidor fique retraído e gaste apenas com o necessário. Então, que tal aproveitar a fase para refletir sobre novas oportunidades, expansão de atividades ou inovação?”, disse.