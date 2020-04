Segunda-feira será com máxima de 36°C e frente fria chega hoje pelo sul de MS, diz Inmet

©REPRODUÇÃO

A segunda-feira começa com máxima de 36°C e mínima de 17°C nesta segunda-feira (13) em Mato Grosso do Sul onde uma frente fria começa a chegar pelo sul e sudoeste do estado e instala temperaturas baixas, mas também chuvas isoladas e trovoadas nessas regiões.





É o que diz o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) e ainda prevê que conforme a massa fria vá passando pelo território, ao longo da semana, vá levando instabilidade, nebulosidade e precipitações.





No norte, por exemplo, o encontro com certa instabilidade na região devem levar “acumulados significativos de chuva nas regiões oeste e sudoeste”, conforme o Instituto. Hoje a previsão é de tempo aberto e nada de chuva, com exceção de possibilidade de pancadas isoladas no norte.





Nesta segunda-feira em Campo Grande a máxima será de 31°C e a mínima de 22°C. Na região norte, Coxim a Pedro Gomes podem registrar chuva durante a noite e as temperaturas ficam entre a máxima de 33°C e a mínima de 23°C.





No leste, Santa Rita do Pardo, Água Clara e Três Lagoas registram máxima de 33°C e mínima de 21°C. Aquidauana, Miranda e Corumbá, no Pantanal, ficam entre a máxima de 35°C e a mínima de 24°C. Dourados, Caarapó, Iguatemi e Ponta Porã, no sul, registram máxima de 33°C e mínima de 20°C.