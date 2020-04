SÃO GABRIEL DO OESTE| Concurso de prefeitura com salários de até R$ 18,5 mil encerra inscrição dia 4

A prova está prevista para o dia 17 de maio, em dois períodos diferentes, com duração de quatro horas

Terminam no dia 4 de maio as inscrições de concurso público da Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste, distante 140 quilômetros de Campo Grande, para preencher 43 vagas e formar cadastro reservas para o quadro de pessoal do município. O salário oferecido varia de R$ 1.053,56 a R$ 18.536,94 por mês.





As inscrições podem ser realizadas até as 13h59 do dia 4 no site da Fapec (Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura). O valor da taxa varia de R$ 90 a R$ 130. Serão realizadas quatro etapas compostas por prova escrita (objetiva), de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos; prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, para a função de Procurador Jurídico; prova prática, de caráter classificatório e eliminatório, somente aos cargos especificados no edital e prova de títulos, de caráter classificatório, para os cargos de ensino médio e de nível superior.





A prova está prevista para o dia 17 de maio, em dois períodos diferentes, com duração de quatro horas e será baseada por questões de língua portuguesa, conhecimentos específicos, legislações do município, conhecimentos pedagógicos e matemática.