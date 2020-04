SANTA RITA DO PARDO| Concurso com salário de até R$ 17 mil encerra inscrição no dia 26

Estão sendo oferecidas 70 vagas em diversas áreas de atuação

A Prefeitura de Santa Rita do Pardo, cidade distante a 266 quilômetros de Campo Grande, encerra no dia 26 o prazo de inscrição do concurso público com 70 vagas. A remuneração pode chegar a R$ 17 mil.





Segundo o edital, as 70 vagas estão distribuídas em cargos de nível fundamental incompleto, fundamental, médio e superior. Os salários oferecidos variam de R$ 1.045,01 a R$ 17.172,00.





As inscrições podem ser feitas pelo site da Fapec (Fundação de Apoio à Cultura e Ensino) até o dia 26 de abril. O valor da taxa a ser paga é de R$ 100 a R$ 120.