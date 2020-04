ROCHEDO| Maguila homenageia indígenas rochedense no dia 19 de abril

Apresentação cultural de indígenas sul-mato-grossenses ©DIVULGAÇÃO

Por meio de uma publicação em sua página no Facebook, o vereador Osvaldo Figueiredo Mariano, o Maguila (PSDB), prestou uma homenagem a todos os indígenas brasileiros, mas, em especial aos habitantes da Aldeia Bálsamo que está localizada na área rural do município de Rochedo.





Como é de conhecimento público, Maguila é o primeiro índio rochedense a se eleger vereador e, ainda no primeiro mandato, se tornar presidente da Câmara, galgando, assim, à segunda posição mais importante na escala política municipal.





“Quero aqui neste dia 19 de abril, Dia do Índio, parabenizar a todas as comunidades indígenas do nosso País. Infelizmente, por causa da Covid-19 não podemos comemorar este dia com festa, mas, quero apresentar, em nome da comunidade da Aldeia Bálsamo, os nossos cumprimentos àqueles brasileiros que já estavam aqui bem antes do Descobrimento do Brasil. Feliz Dia do Índio” escreveu Maguila em sua página social.