RIO VERDE DE MATO GROSSO| PSD filia prefeito vereadores e secretário no Município

O PSD continua se fortalecendo no Estado de Mato Grosso do Sul. Mais um prefeito, dois vereadores, o diretor da Sanesul e o secretário de saúde se filiaram ao partido. As filiações aconteceram no período da janela partidária.





Os novos filiados ao PSD são: o prefeito Mário Alberto Kruger, os vereadores Anivaldo Moraes de Almeida, Laurindo Luiz Marchezan, além do diretor da Sanesul Willian Santana e o secretário de saúde José Odorico.





Para o presidente municipal do PSD, Felipe Zampieri, estas filiações se traduzem no fortalecimento constante que o partido busca. “O prefeito e os vereadores são agentes políticos que têm o poder de melhorar a qualidade de vida da população. Portanto, o partido se fortalece, quando traz para suas fileiras políticos comprometidos com este trabalho”, ressalta Felipe.





"Me identifico com o PSD, é um partido que esta crescendo no Estado e em todo o Brasil. Tem grandes nomes que representam Mato Grosso do Sul, o senador Nelsinho Trad, o deputado federal Fábio Trad, o deputado estadual Londres Machado, além do prefeito da Capital Marquinhos Trad, que esta conduzindo com muita responsabilidade este momento de pandemia. Estou me filiando para somar junto com o partido, com apoio da minha família e do meu grupo político. O PSD em Rio Verde está pronto para a disputa eleitoral", disse o prefeito.