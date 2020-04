RIBAS DO RIO PARDO| PSD confirma dentista Tiago Friosi como pré-candidato a prefeito municipal

Com o apoio do Diretório Municipal do PSD de Ribas do Rio Pardo, através do presidente da sigla, Jefferson dos Santos Ataíde, o dentista Tiago Friosi se filiou ao Partido Social Democrático (PSD) e disputará as eleições como pré-candidato a prefeito do município. " Não só o amor pela minha cidade me faz querer ser prefeito, mas o impulso de melhorar a vida dos Rio-Pardenses e fazer uma administração mais humana, lado a lado com o povo", disse Tiago.





"Escolhi o PSD porque é um partido forte a nível nacional e em especial no nosso Estado, que está muito bem representado pelo prefeito da Capital Marquinhos Trad, pelo senador Nelsinho Trad e também pelo deputado federal Fábio Trad, e o deputado estadual Londres Machado", diz Tiago.





Tiago Friosi garante que irá representar muito bem o município. “Como pré-candidato a prefeito, profissional e filho de Ribas, conheço as carências do meu município. Nosso projeto não nasceu de uma aventura política. Sei das dificuldades para essa conquista, mas confio que a população vai entender que um novo projeto político é possível. A população precisa ter essa opção. Apesar do tempo de incertezas que estamos vivendo, devido a essa pandemia, o momento de buscar novos rumos é agora. Diante de todo apoio que recebi e continuo recebendo, tenho que honrar a confiança que nossa gente deposita em mim", explica.





Tiago explica que o partido já tem um quadro de 34 pré-candidatos ao cargo de vereador. "São 17 no PSD, 17 no Republicanos e o PSL que veio para somar ainda mais esse projeto, além disso estamos buscando o apoio de outras siglas partidárias".





Com isso nossa pré-candidatura fica cada vez mais sólida e irreversível. Quero ajudar a reescrever a história da minha cidade, melhorando a qualidade de vida do nosso povo. Com a Fé em Deus, coragem e determinação vamos seguindo nossa caminhada.”





Projetos





"Hoje o maior problema em Ribas do Rio Pardo é o desemprego, por isso a geração de emprego será uma das principais metas. Dar incentivos fiscais dentro da lei, para que empresas de grande, médio e pequeno porte venham se instalar em nossa cidade. Além disso podemos criar ações em conjunto com o comercio local para geração de novos empregos. Buscar capacitar nossa população para estar preparada para o mercado de trabalho. A saúde também é um desafio. Precisamos de mais médicos e aparelhos para o hospital e postos de saúde. Uma educação de qualidade também é a nossa meta. Vamos convidar a população para juntos montarmos nosso plano de governo", pontua.