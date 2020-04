Recursos de emendas propostas pelo deputado Neno Razuk chegam a 18 municípios

Os recursos de emendas parlamentares destinadas pelo deputado estadual Neno Razuk para atender 18 municípios do Estado já estão disponíveis para os gestores. No total são R$ 1.210.000 em emendas fundo a fundo para atender Dourados, Caarapó, Paranhos, Amambai, Miranda, Naviraí, Tacuru, Ponta Porã, Laguna Carapã, Douradina, Sidrolândia, Terenos, Bela Vista, Bodoquena, Jaraguari, Coxim, Ladário e Nioaque.





Todos os municípios deverão aplicar os recursos na área da saúde, com foco no enfrentamento ao novo Coronavírus (Covid-19), considerando a pandemia que deixa todos em alerta. Neno Razuk é um dos deputados estaduais que mais destinou emendas para essa finalidade. Para ele, as emendas parlamentares chegam no momento em que os municípios precisam de ações que contribuam para o enfrentamento da pandemia.





“É importante que estejamos mais unidos e sensíveis para podermos contribuir com as ações e estratégias que visem conter o avanço do novo coronavírus”, disse Neno Razuk.





Novo coronavírus – Segundo dados do Boletim Epidemiológico, disponível no portal da Secretaria Estadual de Saúde, até o período da manhã desta segunda-feira (27) Mato Grosso do Sul estava com 238 casos confirmados do novo Coronavírus.