'Reage, pai', diz Fernanda Lima sobre pai internado com Covid-19 em hospital de Porto Alegre

Advogado Cleomar Lima está internado há 30 dias, segundo texto publicado pela apresentadora, nesta quinta-feira (30), nas redes sociais. Irmão da modelo confirmou ao G1 que o pai está no Hospital Moinhos de Vento.

Fernanda Lima e o pai, o advogado Cleomar Lima ©Arquivo pessoal A apresentadora Fernanda Lima anunciou, na tarde desta quinta-feira (30), que o pai, o advogado Cleomar Lima, está internado com Covid-19. O irmão da modelo, o empresário Rafael Lima, confirmou ao G1 que ele está no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre.





"Reage, pai", escreve ela diversas vezes em texto publicado numa rede social.





"Já tem quase 30 dias que falamos pela última vez. Ele isolado num quarto de hospital com Covid-19. Parecia sereno, ainda assim senti um certo medo no fundo de seu olhar, embora ele disfarçasse para eu não perceber.”







O advogado mora na Capital, terra natal da família, já Fernanda e o irmão residem em São Paulo. De acordo com o relato da atriz, o pai descumpria medidas de isolamento, o que chegou a gerar brigas entre os dois.





“Tá difícil, dói muito, passa um filme na cabeça... sentimentos de amor misturados com a dor de uma tragédia humanitária, regida por alguns com descaso e irresponsabilidade. Essa subnotificação de infectados que confunde o senso de direção da gente… Ainda não consigo aceitar a teimosia e descrença dele na quarentena. Discutimos um pouco no telefone, mas ninguém segurava ele, que subestimou a gravidade da situação e contraiu o vírus que o colocou nessa situação… Reage pai”, escreveu a apresentadora.





Rafael não quis dar detalhes sobre o estado de saúde do pai. No longo texto publicado, Fernanda presta uma homenagem ao advogado e ressalta a gravidade da doença.





“Escrevo essa linhas para fazer uma homenagem ao meu careca e principalmente para compartilhar com as pessoas a difícil realidade de ter um familiar doente... porque mesmo o meu pai tendo condição de ter atendimento particular, nem assim está conseguindo escapar da gravidade da doença. Reage pai… Já sei que quando sair dessa, vai zoar: “nem o Corona me derrubou”, Reage meu véio amado.”