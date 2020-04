Rapaz procura delegacia após apanhar da companheira

Vítima diz que não aguenta mais destempero emocional da garota

Rapaz de 22 anos procurou a Delegacia Civil, na tarde desta terça-feira (21), após ser agredido pela companheira no Parque Residencial Azaleia, em Campo Campo Grande.





De acordo com o boletim de ocorrência, o jovem foi agredido com unhadas no pescoço durante uma discussão nesta terça. O rapaz ainda explicou que há 3 dias os dois brigaram e a companheira também o agrediu no braço e barriga, além de socar seu nariz.





Segundo a vítima, a companheira é agressiva e sempre discute por motivos banais. O rapaz ainda contou que eles dividem as tarefas domésticas, mas ele não aguenta mais o destempero emocional da jovem.