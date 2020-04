Quinta-feira terá máxima de 33°C e umidade fica baixa em MS

Frio vai embora até o final de semana e previsão é de temperaturas mais altas com umidade relativa do ar abaixo dos 25% no sul

Nesta quinta-feira (9) a frente-fria vai deixando Mato Grosso do Sul. As temperaturas continuam mais baixas, ainda que a máxima no Estado tenha subido um grau e atinja os 33°C. Em Campo Grande, por volta das 5h, o termômetro marcava os 17°C, mas segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), as temperaturas vão se elevar e a umidade relativa do ar, diminuir.





Age sobre Mato Grosso um ciclone extratropical do oceano atlântico que organiza o canal de umidade. Isso faz com que se mantenha uma corrente atmosférica com massa de ar quente no norte do estado e que em todas as áreas poucas nuvens apareçam. Isso vai mantendo as temperaturas elevadas, diz o Instituto.





Baixa umidade - Ao mesmo tempo, ventos com alta pressão entram pelo sul e o dia fica claro e seco em boa parte do estado, com temperaturas em elevação, ainda que as manhãs sejam frias. O risco, segundo o Inmet, é de baixa umidade, especialmente nas cidades das regiões sul e sudoeste, como Dourados, região do Conesul e a fronteira entre Brasil e Paraguai.





Temperaturas – Dessa forma, a previsão desta quinta, ainda que com temperaturas mais baixas, é de sol entre poucas nuvens, tempo aberto e névoa seca, em todas as regiões, conforme o Inmet. Não há previsão de chuva para nenhuma área de Mato Grosso do Sul.





Campo Grande fica com máxima de 30°C e mínima de 17°C. Coxim e Pedro Gomes, na região norte, têm máxima prevista em 34°C e mínima de 20°C. No leste, Três Lagoas e Santa Rita do Pardo atingem temperatura máxima de 33°C e a mínima fica em 16°C. Em Corumbá, no Pantanal, a máxima será de 32°C e a mínima, 16°C. Dourados, Amambai e Ponta Porã, no sul, registram máxima de 31°C e mínima de 14°C.