Quinta-feira com máxima é de 30°C e alerta é de queda brusca da temperatura

Frente fria está durando em Mato Grosso do Sul com umidade baixa e nesta quinta-feira, madrugada é mais fria

O frio reluta a ir embora e a frente fria permanece em Mato Grosso do Sul nesta quinta-feira (16) que teve mais uma madruga de temperaturas baixas, segundo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). A máxima prevista é de 30°C hoje.





Segundo o Instituto, o sol brilha, deixa baixa umidade pela ausência de chuva, mas as temperaturas caem principalmente no centro-sul. A única possibilidade de chuva, conforme o Inmet, é nas regiões norte e nordeste de Mato Grosso do Sul.





As madrugadas devem continuar geladas, prevê o Instituto, e as temperaturas só voltam a subir no decorrer da próxima semana. Além disso, o Inmet emitiu alerta de perigo de queda brusca de temperatura de 5°C para 56 cidades, o que inclui todas as regiões do estado.





Temperaturas





Nesta quinta Campo Grande registra máxima de 26°C e mínima de 11°C. Coxim e Pedro Gomes ficam entre a máxima de 29°C e a mínima de 12°C. Em Três Lagoas, Água Clara e Bataguassu a máxima será de 29°C e a mínima de 11°C. Miranda e Corumbá registram máxima de 28°C e mínima de 10°C e no sul, Dourados e Ponta Porã têm máxima de 25°C e mínima de 6°C.