Quarta-feira terá pancadas isoladas e temperaturas continuam mais baixas em MS

Pancadas devem ocorrer durante a tarde conforme Inmet e temperaturas mais baixas sobrevivem mais um dia especialmente no sul

As temperaturas em queda registradas ontem em Mato Grosso do Sul, a exemplo de Corumbá, a 419 km de Campo Grande onde a queda foi de quase 10°C começam lentamente a subir a partir desta quarta-feira (8) e a máxima no Estado atinge os 32°C.





O tempo ainda segue mais ameno do que o calorão registrado nos últimos dias. O termômetro no início do dia marcava os 17°C e a indicação é de tempo nublado. As temperaturas bem baixas da manhã continuam também no sul, onde despencaram desde ontem, mas segundo o Inmet, voltam a subir durante a tarde.





Segundo o Inmet, a chuva vem em pancadas que devem ocorrer isoladas em algumas regiões durante a tarde. Uma camada de calor, ainda assim, viaja pelo Estado. Conforme o Instituto, a umidade e o calor se concentram principalmente no norte do Estado, onde devem chover mais.





Temperaturas e chuva – Nesta quarta a temperatura máxima em Campo Grande nesta quarta é ainda menor do que na terça, 29°C. Com a mínima em 18°C, a previsão é de sol durante a manhã e tarde e tempo nublado a noite. Na região centro norte, São Gabriel do Oeste e Coxim, a máxima é de 30°C e a mínima de 23°C.





Na região leste, Três Lagoas e Água Clara atingem máxima de 29°C e mínima de 22°C. Cidades como Corumbá, no Pantanal, devem continuar com o tempo atípico. As temperaturas seguem entre a máxima de 27°C e a mínima é de 22°C. Em Dourados, Caarapó e Ponta Porã, nas regiões sul e sudoeste a máxima será de 27°C e a mínima de 15°C.





Até o final de semana – Até sábado o Inmet garante que o sol vai aparecer sem muitas nuvens e a umidade, em queda. A camada de umidade irá deixar o norte e passar por outras áreas, levando chuva durante a tarde em áreas da Serra de Maracaju. Nas outras áreas a previsão é de sol e a umidade fica bem baixa, próximo dos 25% nas regiões sudoeste, sul e centro-leste de Mato Grosso do Sul.