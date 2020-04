Quarta-feira terá máxima de 37°C e umidade não deve subir nesta semana, diz Inmet

Até o final da semana calor e tempo seco devem predominar em todo território de Mato Grosso do Sul

A previsão é de tempo mais nublado nesta quarta-feira (29) em todas as regiões de Mato Grosso do Sul, mas não adianta nem esperar pela chuva, segundo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). A previsão é, ainda, de tempo muito seco e baixa umidade com máxima de 37°C.





Nos últimos dias segundo relatório do Inmet, choveu abaixo dos 20mm, medição realizada entre os dias 13 e 27 de abril. A estiagem castiga o estado com sol entre poucas nuvens e umidade que cai principalmente durante as tardes, com destaque para as regiões oeste e sudoeste de Mato Grosso do Sul.





Nesta quarta a previsão é de céu parcialmente nublado para todas as regiões. Em Campo Grande a máxima de 32°C e a mínima, de 22°C. Na região norte Coxim e Pedro Gomes ficam entre 33°C e 23°C. De Três Lagoas a Selvíria a previsão é de máxima de 31°C e mínima de 21°C. Miranda e Corumbá têm máxima de 36°C e mínima de 24°C. Dourados, Caarapó, Amambai e Ponta Porã registram máxima de 29°C e mínima de 19°C.