Projeto do deputado Antônio Vaz estabelece que todo esportes é essencial à saúde, nesse período de calamidade pública

Deputado estadual Antonio Vaz (Republicanos), apresentou o Projeto de Lei que reconhece as academias de musculação, ginásticas, modalidades marciais e outros, como atividade essencial à saúde no Estado do Mato Grosso do Sul. Diante da pandemia do novo coronavírus, a prática de esporte é um instrumento de prevenção de doenças, que proporcionam o aumento da capacidade respiratória, circulatória e da densidade óssea, além de atenuar os índices de estresse e ansiedade.





O projeto estabelece que todo tipo de esportes é essencial à saúde, nesse período de calamidade pública no Estado do Mato Grosso do Sul, sendo vedada a determinação de fechamento total de tais locais. “As academias poderão ser reabertas desde que, limitem o número de pessoas presentes em tais locais” comenta Vaz.





Conforme o deputado, as atividades pelos profissionais de educação física, são essenciais à saúde, resultando em aperfeiçoamento físico e psicológico, ensejando o direito à dignidade da pessoa humana, inclusive em tempos de calamidade pública.





Atualmente no Estado existem cerca de 1.254 academias e estúdios. Só na nossa capital sul-mato-grossense, são aproximadamente 718 academias e estúdios. Gerando um potencial de mais de 7.000, profissionais de educação física, em todo o Estado.