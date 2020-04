Projeto de Lei do deputado Antônio Vaz, estimula empresários contribuírem por melhorias na saúde devido a pandemia

O deputado estadual Antonio Vaz (Republicanos), apresentou Projeto de Lei que institui o Programa “Empresa Amiga da Saúde”, no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul, com o propósito de estimular pessoas jurídicas a contribuírem para a melhoria da estrutura das unidades de saúde rede pública Estadual e Municipal. Durante, e após o estado de calamidade pública instaurados no país e no Estado.





A participação das pessoas jurídicas no Programa será exclusivamente, sob a forma de doações de materiais, e, equipamentos hospitalares, medicamentos, realização de obras de manutenção, conservação, reforma e ampliação nas unidades da saúde estadual e municipal.





A rede pública de saúde do Estado passa por um dos momentos mais críticos, afetando diretamente nossa população.”Como parlamentar busco diariamente um jeito de minimizar esses problemas, em decorrência da grande demanda, acaba por sobrecarregar a prestação do serviço, de saúde, gerando eventuais déficits em medicamentos, exames, além da necessidade de manutenção de equipamentos” comentou Vaz.