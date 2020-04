Projeto de Lei de autoria do Deputado Herculano Borges é aprovado por unanimidade

Na sessão ordinária desta terça-feira (28), foi aprovado em segunda discussão por unanimidade de votos, o Projeto de Lei n° 59/2020 de autoria do Deputado Estadual Herculano Borges, que considera a atividade religiosa como essencial no Estado.





O projeto aprovado, tem também como finalidade, garantir o funcionamento das mesmas, em quaisquer situações, mesmo durante a pandemia do coronavírus ou catástrofes naturais.





"A atividade religiosa é essencial e está garantida na Constituição Federal. A fé exerce papel fundamental como fator de equilíbrio emocional e espiritual das pessoas. Além disso, o atendimento social que as igrejas realizam, ajudam muitas famílias que estão em situação de vulnerabilidade social, principiante devido ao alto índice de desemprego.” Herculano Borges.





Com relação à abertura das igrejas, Herculano afirma que devem ser observadas severamente as normas que estão sendo estabelecidas pelos órgãos de saúde, tais como a garantia do distanciamento entre as pessoas, disponibilização de álcool em gel 70%, o impedimento da presença de pessoas que fazem parte do grupo de risco entre outras ações.





Agora, o projeto segue para a Sanção do governador Reinaldo Azambuja.