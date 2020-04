Prefeito de Figueirão entrega pessoalmente respirador hospitalar para Senai fazer a manutenção

O prefeito de Figueirão (MS), Rogério Rosalin, decidiu ir pessoalmente, na última sexta-feira (03/04), até o Senai de Campo Grande para levar o respirador hospitalar do município, que se encontrava estragado, para ser reparado pela equipe da instituição para auxiliar as equipes de saúde de Mato Grosso do Sul no combate à pandemia do novo coronavírus (Covid-19).





Na ocasião, Rosalin destacou o trabalho conjunto entre Fiems, por meio do Senai, do Governo do Estado e da Energisa para ajudar no momento de crise. “Estávamos com o respirador estragado, sem uso e sem saber como fazer a manutenção e essa ação da Fiems de colocar a expertise do Senai, que é referência em manutenção de máquinas e equipamentos, para auxiliar a saúde e os municípios é de extrema importância. Acredito que todos temos de nos comprometer e não podemos medir esforços num momento de crise como esse”, afirmou.





Manutenção





O Senai de Campo Grande e o Senai Empresa começaram a receber na última sexta-feira (03/04) os respiradores hospitalares estragados para fazer o conserto. A iniciativa faz parte de uma ação integrada dos Departamentos Regionais do Senai de todo o País e, em Mato Grosso do Sul, será realizada em parceria com o Governo do Estado e a Energisa, que ficarão responsáveis por levantar os respiradores que estão sem uso e por fazer o transporte desses equipamentos até o Senai de Campo Grande, que adaptou unidades móveis para realizar a higienização e a manutenção dos equipamentos.





Segundo o presidente da Fiems, Sérgio Longen, o Senai já tem uma expertise de mais de 70 anos na área de manutenção e esse é o momento de colocar suas capacidades à disposição para ajudar no combate a essa crise. “A instituição está se mobilizando, assim como as outras Casas que integram o Sistema Indústria, para dar uma resposta a essa crise. Entendo que esse é o momento de não medirmos esforços para encontrar soluções para ajudar no enfrentamento ao novo coronavírus”, afirmou.





O diretor-regional do Senai, Rodolpho Caesar Mangialardo, explicou que a previsão é de receber aproximadamente 70 respiradores dos hospitais de todo o Estado. “Os equipamentos passarão por uma higienização antes de serem manuseados para evitar qualquer contágio dos nossos colaboradores, que receberam EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) do IST Alimentos e Bebidas (Instituto Senai de Tecnologia em Alimentos e Bebidas), localizado em Dourados (MS), e do ISI Biomada (Instituto Senai de Inovação em Alimentos e Bebidas), localizado em Três Lagoas”, destacou.





Ele acrescentou que as atividades atenderão às normas de saúde e segurança orientadas pelos órgãos de saúde e que equipes de segurança do trabalho do Senai Empresa também acompanharão as ações. “É realmente um trabalho de rede. Vamos inicialmente focar nos respiradores que necessitam de manutenções mais básicas e daqui a alguns dias, iremos colocar nossas atenções aos respiradores que necessitam de reparos mais complexos, lembrando que dependendo da necessidade, temos capacidade para produzir peças em impressora 3D para esses equipamentos”, finalizou.





A Indústria continua por você!





Serviço





Coronavírus - Tudo o que você precisa saber para se proteger! Acesse agora este link