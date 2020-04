POLITICANDO| Por: Jota Menon

FRITURA





Os plantonistas instalados no Palácio do Planalto pelos principais meios de comunicação do país dizem que está um curso dois novos processos de fritura no cast ministerial do presidente Bolsonaro.





FOGO BRANDO





O ministro da Economia Paulo Guedes, cujo processo de cozimento se dava no sistema banho-maria, deve ter a temperatura alterada para fogo brando e, gradativamente, vai se colocando mais lenha na fervura. O sinal, de acordo com os analistas políticos, foi a preocupação do presidente em afirmar e reafirmar publicamente que “quem manda na economia é o Guedes”.





CABEÇA PEDIDA





Já quem teve a cabeça pedida pelo “Gabinete do Ódio” que a imprensa nacional diz funcionar dentro do Palácio do Planalto sob o comando do vereador Carlos Bolsonaro, o Carluxo, foi a deputada licenciada e ministra da Agricultura Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias.





DEM QUER QUE SAIA





A situação de Tereza Cristina seria mais delicada do que a de Guedes no momento. Além de estar na mira de Carlos Bolsonaro e companhia Ltda., pesa contra sua permanência no ministério o pedido do DEM para que ela se desvencilhe do governo federal e preserve seu nome como candidata dos democratas ao Governo de Mato Grosso do Sul, em 2022.





AMPLA FRENTE





Tereza Cristina teria sido informada pela alta cúpula do DEM que seu nome, desvinculado do Governo Bolsonaro, poderá ser consenso pra a formação de uma frente integrada também pelo PSDB de Reinaldo Azambuja e do MDB de André Puccinelli.





CRIA DE ANDRÉ





Embora tenha se reelegido deputada federal pelo DEM em chapa proporcional coligada com o PSDB de Reinaldo Azambuja, a ministra Tereza Cristina é cria política de André Puccinelli. Ela foi secretária de Agricultura nos dois governos de Puccinelli e só em 2014 disputou sua primeira eleição, elegendo-se deputada federal. Depois, em 2018, esteve ao lado de Reinaldo no processo de reeleição.





FIM DO PRAZO





Esta será a última semana para que os eleitores brasileiros regularizem suas pendências eleitorais e com isso readquiram o direito de exercitar o voto na eleição de outubro vindouro. O último dia para quem quiser quitar dívidas ou transferir o domicilio eleitoral, entre outras questões, é 6 de maio, cinco meses exatos antes da realização do pleito eleitoral que acontece no primeiro domingo de outubro.





ONLINE





A regularização das pendências eleitorais pode ser feita pela Internet. O passo-a-passo para regularização virtual pode ser acessado no site da Justiça Eleitoral . Primeiro, o eleitor deve verificar se possui algum débito com a Justiça Eleitoral. Caso tenha, é possível gerar boleto de pagamento pelo próprio sistema. Na sequência, é preciso tirar fotos da documentação exigida, conforme lista disponível no link de acesso mencionado acima. Por fim, é preciso enviar o requerimento para dar início ao atendimento virtual.





IMPEACHMENT





O Movimento Brasil Live (MBL), que ficou conhecido por defender o impeachment de Dilma Rousseff e depois apoiou a candidatura de Jair Bolsonaro, apresentou segunda-feira, na Câmara dos Deputados, pedido de impeachment do presidente Bolsonaro alegando crimes de responsabilidade na participação dele em "atos antidemocráticos" e interferência política na Polícia Federal com a demissão do delegado Maurício Valeixo do comando da corporação.





QUARTO PEDIDO





Esse é o quarto pedido de impeachment apresentado na Casa desde última sexta-feira, 24, quando Sérgio Moro decidiu sair do governo alegando "interferência política" na PF. Os outros três pedidos, segundo o site da Câmara Federal, foram feitos pela líder do PSL e ex-líder do governo no Congresso, deputada Joice Hasselmann (PSL-SP); pelo ex-ministro Ciro Gomes (PDT) e pelo senador Randolfe Rodriges (Rede-AP), líder da oposição no Senado.





VIVA O PORCO!