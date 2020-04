POLITICANDO| Por: Jota Menon

COMEÇOU CEDO





Pela fala o ministro Luiz Henrique Mandetta, na entrevista ao Fantástico na noite do Domingo de Páscoa, 12, o Brasil começou cedo demais o processo de isolamento social. Segundo ele, a praga do Novo Coronavírus deve acentuar entre a segunda quinzena deste mês (começando agora) até a primeira quinzena do mês de maio. Ou seja, a quarentena deveria ter se iniciado agora e não há quase um mês.





FIM DO VÍRUS





Enquanto o (ainda) ministro Mandetta (pode ser ex-ministro quando estiverem lendo a coluna) anuncia um quadro nebuloso para o próximo mês, o presidente Bolsonaro desfila pelas ruas das cidades que visita e diz para seus seguidores que “o vírus está indo embora”. Então tá!





CIDADES COM CASOS EM MS





Com mais de uma centena de casos confirmados do Novo Coronavírus em 14 municípios sul-mato-grossenses e outros 63 sob investigação que acrescentam mais seis cidades à lista de contaminação, sobram 59 localidades no Estado que, até o fechamento desta coluna, podem se considerar não alcançadas pela doença.





CIDADES COM CASOS EM MS (1)





São estas as cidades que até o fechamento da coluna não tinham nenhum caso suspeito da Covid-19: Aquidauana, Amambai, Rio Brilhante, Caarapó, Jardim, Aparecida do Taboado, Anastácio, Bela Vista, Ribas do Rio Pardo, Itaporã, Ladário, Ivinhema, Bataguassu, Bonito, Cassilândia, Nova Alvorada do Sul, Terenos, Itaquiraí, Costa Rica, Fátima do Sul, Mundo Novo, Porto Murtinho, Iguatemi, Água Clara, Coronel Sapucaia, Paranhos, Nioaque, Camapuã, Deodápolis, Eldorado, Aral Moreira e Brasilândia.





CIDADES COM CASOS EM MS (2)





Somam-se à lista dos municípios sem casos: Tacuru, Sete Quedas, Angélica, Glória de Dourados, Guia Lopes da Laguna, Japorã, Anaurilândia, Antônio João, Bodoquena, Santa Rita do Pardo, Pedro Gomes, Inocência, Laguna Carapã, Bandeirantes, Juti, Selvíria, Caracol, Vicentina, Corguinho, Douradina, Paraíso das Águas, Rochedo, Rio Negro, Jateí, Novo Horizonte do Sul, Taquarussu e Figueirão.





MORTE NA CAPITAL





A Secretaria de Estado de Saúde (SES) confirmou na manhã da segunda-feira, 13, dois óbitos por Covid-19, causada pelo Novo Coronavírus, em Campo Grande. O primeiro caso, refere-se a uma paciente de 71 anos, residente na Capital, que estava internada no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul e que faleceu no domingo (12). Segundo a SES, a idosa deu entrada no Centro Regional de Saúde (CRS) Tiradentes e foi transferida ao Hospital Regional. Ela tinha cardiopatia e diabetes, o que, segundo a SES, pode ter contribuído com a grave evolução do quadro.





QUARTO ÓBITO





Logo em seguida veio a confirmação de um segundo óbito em Campo Grande. Trata-se de uma senhora de 63 anos que estava em tratamento de câncer em hospital particular da Capital. Com ela, são quatro os mortos pela Covid-19 no Estado. A primeira vítima foi uma mulher de 64 anos, residente do município de Batayporã, que estava internada em um hospital particular em Dourados. A segunda vítima também era de Batayporã, de 66 anos, e faleceu no último dia 6.





CANDIDATURAS





Mudando um pouco de assunto e retomando o tema central dessa coluna que é a política de fato, registramos que, até o momento, os eleitores maracajuenses dispõem de sete pré-candidatos a prefeito para as eleições a ser realizada no primeiro domingo de outubro vindouro.





CANDIDATURAS (1)





Pelo menos seis partidos têm pré-candidaturas definidas em Maracaju. O MDB, que tem como principais lideranças o prefeito Maurílio Azambuja e o presidente da Câmara, Hélio Albarello, confirmou o nome do ainda secretário municipal de Finanças, Lenilso Carvalho como pré-candidato. Ele fica no cargo até o início de junho quanto tem de se afastar da pasta.





CANDIDATURAS (2)





Pelo PSDB são pré-candidatos o empresário Marcos Calderan, com 15 anos de filiação partidária, e o ex-secretário de Governo e de Desenvolvimento Econômico do município, Frederico Felini, recém-aconchegado no ninho tucano. Fred, ao deixar o MDB onde ficou sem espaço, deixou, também, o comando das secretarias que ocupava na Prefeitura. Uma questão de coerência.





CANDIDATURAS (3)





Pelo DEM, que pode se aliar ao PSDB, é mantida a pré-candidatura da ex-primeira-dama Geovana Vargas, mulher do ex-prefeito Celso Vargas. O PRB (Republicanos) anunciou a pré-candidatura do ex-vereador e ex-secretário de Obras do município, Thiago Olegário Caminha, enquanto que pelo Avante o pré-candidato é o ex-vereador Jeamilton Barbosa. O PSB, por sua vez, tem o nome da vereadora Eliane Simões como opção para disputar o comando da municipalidade.





