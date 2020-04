POLITICANDO| Por: Jota Menon

NA CORDA BAMBA





O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, entrou o fim de semana literalmente a corda bamba depois que o presidente Jair Bolsonaro concedeu entrevista à Rádio Jovem Pan, na quinta-feira à noite, e disse que o ministro é muito vaidoso, que extrapolou os limites e que ambos não estão se bicando há muito tempo.





AGORA NÃO!





A certeza de que Mandetta é praticamente carta fora do baralho na equipe do presidente ficou evidente quando Bolsonaro afirmou que não iria demiti-lo em meio à crise pandêmica do Coronavírus. Ou seja, se não sai agora, sai logo depois que a pandemia for controlado.





HISTÓRICO





No Brasil, quando ministros começam a ser fritados, como o caso de Mandetta, e recebem apoio de políticos de diversos espectros políticos – também o seu caso – é sinal seguro de que vai ser substituído.





CARGO PROMETIDO





Mas, a situação de Mandetta seria tão insustentável que o presidente já teria escolhido o seu substituto que seria mais um integrante da ala militar. Aguardar para conferir!





TROCA-TROCA PARTIDÁRIO





Terminou as 17 horas de sábado o prazo para a troca-troca partidário de vereadores interessados em disputar a reeleição. Era a tal da “janela partidária” que permite legisladores abandonarem a legenda pela qual foram eleitos sem que corram o risco de perder o mandato por infidelidade partidária.





Como fecho a coluna na tarde de sexta-feira, ainda havia prazo para eventuais mudanças. Mas, até o fim da tarde de 3 de abril, pelos 10 vereadores de Campo Grande haviam confirmado a saída dos partidos pelos quais foram eleitos. Eram eles André Salineiro (ex PSDB, anunciou ida para o DEM, mas ainda poderia tomar outro rumo), Ademir Santana (ex PDT, agora PSDB), Otávio Trad (ex PTB, agora PSD), Dharleng Campos (ex PP, agora MDB), Valdir Gomes (ex PP, agora PSD), Odilon de Oliveira (ex PDT, agora PSD), Junior Longo (ex PSB, agora PSDB), Cida Amaral (ex Pros, agora PSDB), Eduardo Cury (sem partido, agora DEM) e Willian Maksoud, ex PMN.





PROVISÓRIA





A direção nacional do Democratas anunciou nova diretoria do Democratas em Campo Grande. O presidente nacional do partido, Antônio Carlos Magalhães Neto, nomeou o advogado Lucio Flavio Joichi Sunakozawa como novo presidente, além dos membros da Comissão Municipal Provisória do Democratas de Campo Grande.





FELINI NO PSDB





Depois de muito suspense o ex-secretário municipal de Governo e de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente de Maracaju, Frederico Felini, filiou-se ao PSDB. Ele deixou o MDB depois de nove anos de militância sentindo-se desprestigiado pela legenda que optou pelo lançamento de um neófito na política, o secretário de Finanças do município, Lenilso Carvalho, como pré-candidato a prefeito pelo partido.





PRESTIGIADO





Se por um lado deixou o MDB alegando falta de prestígio junto às suas lideranças, ao chegar no PSDB Felini parece que foi muito prestigiado. Dentre outras lideranças, estiveram presentes em seu ato de filiação nada menos do que o secretário de Governo, Eduardo Riedel, e o subsecretário de Educação, Édio Antônio, ambos representando o governador Reinaldo Azambuja.





VIVA O PORCO!





Já nos preparando pra vencer a pandemia e voltar à normalidade, fechamos a coluna saudando o incrível e sensacional Verdão do Parque antártica. Viva o Porco!