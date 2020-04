Polícia Militar Rodoviária lança Operação Dia do Trabalhador 2020

O Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRv) inicia nesta quinta-feira (30/04), a partir das 18h, em todo o estado de Mato Grosso do Sul a “Operação Dia do Trabalhador 2020” que pretende fornecer segurança aos usuários dos mais de 15 mil Km de rodovias estaduais até às 8h de segunda-feira (04/05), com a ampliação da presença policial militar em seus pontos críticos e sensíveis.





Por conta das medidas de isolamento social decretadas pelo governo do estado e também por diversos municípios, diretamente relacionadas ao controle da Pandemia do COVID-19, temos percebido persistir redução do trafego de veículos de passeio no período noturno, nos finais de semana e feriados.





As rodovias estaduais que ligam às cidades turísticas-alvo nos feriados já apresentam bastante redução em seu tráfego, principalmente de veículos de passeio.





A Polícia Militar Rodoviária também está empenhada no trabalho das barreiras sanitárias nas divisas com os estados limítrofes com Mato Grosso do Sul e na fronteira com Paraguai e Bolívia.





Por conta deste momento especial o planejamento da PMR se concentrará no acréscimo de presença policial militar com foco no policiamento preventivo que se realizará por meio das 12 (doze) Bases Operacionais Rodoviárias fixas distribuídas pelos municípios de Amambai, Campo Grande, Corumbá, Bonito, Dourados, Ivinhema, Maracaju, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas, outras 14 (quatorze) equipes volantes percorrerão pontos e horários sensíveis e vulneráveis de nossas rodovias estaduais, previamente definidas com base no geoprocessamento de dados previamente analisados.





O Centro de Comando e Controle instalado na sede da Polícia Militar Rodoviária em Campo Grande irá monitorar 24h, durante toda a operação, os resultados e desenvolvimento das ações operacionais no terreno.





Espera-se um fluxo viário incomum para feriados, com redução considerável do trafego de veículos de passeio, razão pela qual a principal orientação aos usuários é que isso não seja um atrativo para que se imprima velocidade superior ao permitido na via, já que esta infração representa a maior causa e dos mais violentos acidentes nas rodovias.





A Polícia Militar Rodoviária, além de atuar na fiscalização do trânsito rodoviário também atuará no enfrentamento ao tráfico de drogas, contrabando e descaminho e outros crimes que perturbam nossas estradas e rodovias estaduais.





Ligue 198 e fale com a Polícia Militar Rodoviária.